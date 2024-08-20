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Бенфика будет вынуждена подписывать нового голкипера из-за травмы Трубина, - журналист

Голкипер сборной Украины, похоже, серьезно травмировался.
Сегодня, 07:25
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

На днях стало известно, что в лазарете португальской Бенфики находится голкипер Анатолий Трубин, который получил повреждение связок левого голеностопного сустава.

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Как сообщает португальский журналист Бруно Андраде, травма голкипера сборной Украины оказалась достаточно серьезной - возобновление может быть слишком продолжительным.

По информации источника, "орлы" не слишком верят в дублера Трубина Самуэля Соареша, поэтому планируют выходить на рынок свободных агентов, чтобы подписать голкипера, который станет основным в отсутствие Анатолия.

Напомним, следующий матч Бенфика сыграет в субботу, 24 августа. В рамках игры чемпионата Португалии "орлы" примут ФК Эштрала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин ФК Бенфика

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