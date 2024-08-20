Бенфика будет вынуждена подписывать нового голкипера из-за травмы Трубина, - журналист

На днях стало известно, что в лазарете португальской Бенфики находится голкипер Анатолий Трубин, который получил повреждение связок левого голеностопного сустава.

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Как сообщает португальский журналист Бруно Андраде, травма голкипера сборной Украины оказалась достаточно серьезной - возобновление может быть слишком продолжительным.

По информации источника, "орлы" не слишком верят в дублера Трубина Самуэля Соареша, поэтому планируют выходить на рынок свободных агентов, чтобы подписать голкипера, который станет основным в отсутствие Анатолия.

🚨 Benfica vai ao mercado por um guarda-redes, após a lesão de Anatoliy Trubin, de acordo com o jornalista @brunoandrd

As “Águias” não têm total confiança em Samuel Soares, revela a mesma fonte. pic.twitter.com/YypJ6BtYNP — Diário de Transferências (@DTransferencias) August 19, 2024

Напомним, следующий матч Бенфика сыграет в субботу, 24 августа. В рамках игры чемпионата Португалии "орлы" примут ФК Эштрала.

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