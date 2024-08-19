Трубин выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Украинский голкипер угодил в лазарет Бенфики.
Тренерский штаб Бенфики в ближайшее время не сможет рассчитывать на основного голкипера Анатолия Трубина.
Украинский вратарь получил повреждение во время матча против Каза Пиа (3:0) во втором туре чемпионата Португалии.
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Как сообщает официальный сайт лиссабонского клуба, у 23-летнего футболиста растяжение боковой связки левого голеностопного сустава.
Сроки восстановление голкипера от травмы пока не называются.
Ранее сообщалось, что Бенфика с Трубиным разгромила Фейеноорд в спарринге.
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