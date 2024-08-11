Фамаликан - Бенфика 2:0: обзор матча и результат игры 11.08.2024

В воскресенье, 11 августа, свой дебютный матч в новом сезоне провел Анатолий Трубин.

Голкипер Бенфики с одноклубниками приехали на первый тур португальской Примейры против Фамаликана. И этот поединок прошел явно не так, как на это рассчитывали "орлы".

Уже на 12-й минуте украинский вратарь был вынужден вынимать мяч из сетки собственных ворот после гола Соррисо.

И хотя лиссабонский коллектив атаковал в попытках отыграться, у него была явная проблема с точностью - за весь матч набрался целый один удар в створ ворот соперника.

А вот у хозяев поля с этим компонентом проблем не было. Тем более, из пяти попаданий два стали результативными. Точка в игре была установлена на 90-й минуте после удара Зайду Юссуфа.

Несмотря на два пропущенных гола Трубин оформил три сейва и получил среднюю оценку в Бенфике, что намекает на то, что не он был виновен в проигрыше своей команды.

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Статистика матча Фамаликан - Бенфика первого тура Примейры

Фамаликан - Бенфика 2:0

Голы: Сориссо, 12, Юссуф, 90.

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.43

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 8 - 13

Фамаликан: Реис - Моура, Де Хас, Михай, Калегари (Пиньейро, 68) - Юссуф, Торис, Сориссо (Диаш, 63), Са (Ван де Лой, 68), Рочинья (Гонсалес, 86) - Аранда (Лобато, 86).

Бенфика: Трубин - Ба (Гувея, 86), Араужу, Морату, Бесте (Леонардо, 62) - Баррейро (Ди Мария, 72), Флорентину (Фернандес, 61), Мариу, Престианни (Кокчу, 46), Эурснес - Павлидис.

Предупреждения: Реис, Юссуф, Лобато - Мариу, Престианни, Кокчу, Фернандес.

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