iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фамаликан - Бенфика 2:0: обзор матча и результат игры 11.08.2024

Лиссабонские "орлы" не справились с Фамаликаном.
Вчера, 23:48
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В воскресенье, 11 августа, свой дебютный матч в новом сезоне провел Анатолий Трубин.

Голкипер Бенфики с одноклубниками приехали на первый тур португальской Примейры против Фамаликана. И этот поединок прошел явно не так, как на это рассчитывали "орлы".

Уже на 12-й минуте украинский вратарь был вынужден вынимать мяч из сетки собственных ворот после гола Соррисо.

И хотя лиссабонский коллектив атаковал в попытках отыграться, у него была явная проблема с точностью - за весь матч набрался целый один удар в створ ворот соперника.

А вот у хозяев поля с этим компонентом проблем не было. Тем более, из пяти попаданий два стали результативными. Точка в игре была установлена на 90-й минуте после удара Зайду Юссуфа.

Несмотря на два пропущенных гола Трубин оформил три сейва и получил среднюю оценку в Бенфике, что намекает на то, что не он был виновен в проигрыше своей команды.

Читай также: Полесье сенсационно обыграло Шахтер в напряженном матче

Статистика матча Фамаликан - Бенфика первого тура Примейры

Фамаликан - Бенфика 2:0
Голы: Сориссо, 12, Юссуф, 90.

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.43
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 8 - 13

Фамаликан: Реис - Моура, Де Хас, Михай, Калегари (Пиньейро, 68) - Юссуф, Торис, Сориссо (Диаш, 63), Са (Ван де Лой, 68), Рочинья (Гонсалес, 86) - Аранда (Лобато, 86).

Бенфика: Трубин - Ба (Гувея, 86), Араужу, Морату, Бесте (Леонардо, 62) - Баррейро (Ди Мария, 72), Флорентину (Фернандес, 61), Мариу, Престианни (Кокчу, 46), Эурснес - Павлидис.

Предупреждения: Реис, Юссуф, Лобато - Мариу, Престианни, Кокчу, Фернандес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

Статьи по теме

Наполи согласовал контракт с экс-вингером Шахтера Наполи согласовал контракт с экс-вингером Шахтера
Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику
Бенфика с Трубиным разгромила Фейеноорд в спарринге Бенфика с Трубиным разгромила Фейеноорд в спарринге
Бенфика Трубина и Брентфорд Ярмолюка сыграли вничью в спарринге Бенфика Трубина и Брентфорд Ярмолюка сыграли вничью в спарринге
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Трансфер форварда Атлетико в Челси под угрозой срыва
Европа00:31
Вингер Ренна отказал Баварии ради ПСЖ
Украина00:17
Спокойной ночи: герой Полесья использовал фирменный жест Карри, чтобы отметить гол в ворота Шахтера
Вчера, 23:48
Европа23:48
Трубин и Бенфика начали новый сезон в Португалии выездным поражением
Олимпийские игры23:11
"Жду второго шанса": сенсация плей-офф Олимпиады нацелилась на возвращение в НБА
Европа22:51
Звездный новичок Комо сломался уже на 23-й минуте матча
Европа22:43
Легенда навсегда: Барселона попрощалась с Сержи Роберто
Украина22:30
Пушич: Это будет хорошим уроком для нас
Украина22:23
УПЛ: Рух и Карпаты разгромили Оболонь с Кривбассом, Шахтер проиграл Полесью
Европа22:05
Клубы АПЛ пытались оформить аренду вундеркинда Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK