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Трубин: Хочу приехать в Украину, но сейчас не самое лучшее время

Голкипер сборной Украины напомнил миру о войне.
Сегодня, 10:20
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин высказался о войне в Украине.

По словам футболиста, он хотел бы приехать домой.

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"Для меня это немного... Не немного, а очень тяжело, потому что я все время смотрю новости, разговариваю с семьей о том, что произошло и что не произошло. Это трудно, очень трудно для меня. 

Я очень хочу туда поехать, потому что скучаю по дому, по украинской еде, по друзьям... Но сейчас не лучшее время. Я скучаю по этому, но в Лиссабоне у нас также много украинцев и португальцев, которые очень добрые и помогают нам во всем".

Ранее сообщалось, что Бенфика будет вынуждена подписывать нового голкипера из-за травмы Трубина.

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Источник: ФК Бенфика

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