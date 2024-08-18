Кривбасс потребовал сменить арбитра матча с Бетисом из-за его работы на игре сборной россии

Кривбасс обратился в УЕФА с просьбой заменить турецкого арбитра Арду Кардешлера, который был назначен на первый матч криворожской команды с Бетисом в раунде плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Причиной такого требования со стороны украинского клуба стала работа этого рефери на товарищеском матче между сборными россии и Сербии в москве 21 марта 2024 года.

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"Нам стало известно, что этот арбитр 21.03.2024 обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией, который проходил в москве, россия. Поэтому считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба.

Как известно, уже третий год в Украине идет война в связи с широкомасштабной военной агрессией российской федерации. Несмотря на войну, Украина проводит футбольные соревнования на всех уровнях. За эту возможность мы благодарны украинским военным, которые мужественно обороняют нашу страну все время, защищая от российских оккупантов.

В сезоне 2023\2024 ФК Кривбасс получил право представлять Украину на международной арене. Однако судейство нашего международного матча арбитром, который судил матч при участии россиян, еще и непосредственно в россии, дискредитирует весь наш Клуб перед всеми болельщиками Кривбасса, среди которых много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений россии, а также перед всей Украиной, которая страдает от военной агрессии россиян", - говорится в заявлении на официальном сайте Кривбасса.

Также клуб проинформировал Украинскую Ассоциацию Футбола и Комитет арбитров УАФ о сложившейся ситуации.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций между Кривбассом и Бетисом будет номинально домашним для криворожской команды и состоится 22 августа в словацком Кошице. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

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