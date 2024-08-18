iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс потребовал сменить арбитра матча с Бетисом из-за его работы на игре сборной россии

Турецкий рефери недавно обслужил товарищеский поединок страны-террориста с Сербией.
Сегодня, 11:59
Арда Кардешлер / Getty Images
Арда Кардешлер / Getty Images

Кривбасс обратился в УЕФА с просьбой заменить турецкого арбитра Арду Кардешлера, который был назначен на первый матч криворожской команды с Бетисом в раунде плей-офф квалификации Лиги Конференций.

Причиной такого требования со стороны украинского клуба стала работа этого рефери на товарищеском матче между сборными россии и Сербии в москве 21 марта 2024 года.

Читай также: "Мощный соперник": Вернидуб - о решающем раунде отбора Лиги конференций

"Нам стало известно, что этот арбитр 21.03.2024 обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией, который проходил в москве, россия. Поэтому считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба.

Как известно, уже третий год в Украине идет война в связи с широкомасштабной военной агрессией российской федерации. Несмотря на войну, Украина проводит футбольные соревнования на всех уровнях. За эту возможность мы благодарны украинским военным, которые мужественно обороняют нашу страну все время, защищая от российских оккупантов.

В сезоне 2023\2024 ФК Кривбасс получил право представлять Украину на международной арене. Однако судейство нашего международного матча арбитром, который судил матч при участии россиян, еще и непосредственно в россии, дискредитирует весь наш Клуб перед всеми болельщиками Кривбасса, среди которых много военных, которые сейчас защищают нашу страну от нападений россии, а также перед всей Украиной, которая страдает от военной агрессии россиян", - говорится в заявлении на официальном сайте Кривбасса.

Также клуб проинформировал Украинскую Ассоциацию Футбола и Комитет арбитров УАФ о сложившейся ситуации.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций между Кривбассом и Бетисом будет номинально домашним для криворожской команды и состоится 22 августа в словацком Кошице. Начало - в 21:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа кривбасс бетис

Статьи по теме

УПЛ: Верес примет Кривбасс, ЛНЗ сыграет с Рухом, а Левый берег - с Шахтером УПЛ: Верес примет Кривбасс, ЛНЗ сыграет с Рухом, а Левый берег - с Шахтером
"Мощный соперник": Вернидуб - о решающем раунде отбора Лиги конференций "Мощный соперник": Вернидуб - о решающем раунде отбора Лиги конференций
Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса Жирона без Цыганкова стартовала в Ла Лиге с ничьей против будущего соперника Кривбасса
Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Украина14:32
Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный
Бокс14:30
Тренер Деревянченко признался, почему украинец не прекратил бой с Мбилли после травмы
Европа14:08
Рома определилась со списком игроков, которых собираются продать - среди них два конкурента Довбика
Европа14:02
Один из лидеров Байера может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Бокс13:44
"Он не хочет": Стивенсон уверен, что Ломаченко избегает боя с ним
Европа13:41
Экс-тренера Шахтера могут уволить с Ан-Насра Роналду
Европа13:37
Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси
Европа12:59
Артета оценил игру Зинченко в матче против Вулверхэмптона в АПЛ
Европа12:56
Новичок АПЛ усилится полузащитником Тоттенхэма
Бокс12:49
"Этому нет оправданий": Известный промоутер разнес команду Деревянченко за бой с Мбилли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK