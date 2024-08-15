Кривбасс сыграет в квалификации Лиги конференций

Кривбасс будет играть в отборе Лиги конференций / ФК Кривбасс

Кривбасс в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы во второй раз проиграл чешской Виктории Пльзень (1:2, 0:1) и прекратил борьбу в этом турнире.

Тем не менее, криворожцы продолжат выступления в еврокубках, но теперь выступят в отборе турнира рангом ниже - в Лиге конференций.

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В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Кривбасс сыграет против испанского Бетиса.

Победитель этого противостояния выйдет в основную стадию турнира, а проигравший вылетит из еврокубков.

Первый поединок против Бетиса будет номинально домашним для Кривбасса и состоится 22 августа. Ответный матч будет сыгран 29 августа в Испании.

Отметим, что Виктория Пльзень после победы над Кривбассом сыграет в раунде плей-офф отбора Лиги Европы против шотландского Хартс.

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