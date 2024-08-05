Кривбасс узнал потенциальных соперников в финальном раунде квалификации Лиги Европы

Криворожский клуб может провести два раунда в Лиге Европы.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ встретится с польской Викторией Пльзень.

Если команда Юрия Вернидуба справится с этим барьером, то чтобы пройти в основную фазу турнира, ей необходимо будет обыграть еще одного соперника.

На жеребьевке в швейцарском Ньоне стало известно, что Кривбасс, в случае выхода в раунд плей-офф, встретится с шотландским Харт. Первый матч потенциального противостояния Кривбасс проведет номинально дома.

В случае поражения в противостоянии с Викторией, Кривбасс будет переведен в плей-офф раунд Лиги конференций.

Напомним, что свой сезон Кривбасс начал с минимальной победы в первом туре чемпионата Украины.

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