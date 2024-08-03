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Кривбасс - Черноморец 1:0: обзор матча и результат игры 03.08.2024

Криворожская команда взяла три очка благодаря голу еще в дебюте матча.
Сегодня, 20:05
Кривбасс обыграл Черноморец / ФК Кривбасс
Кривбасс обыграл Черноморец / ФК Кривбасс

В субботу, 3 августа, Кривбасс в матче первого тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Черноморец.

После нулевой ничьей между Вересом и Карпатами в стартовом поединке чемпионата в этой игре состоялся и первый гол нового сезона, и первая победа, и первое поражение соответственно. Минимальную победу же в противостояния праздновала криворожская команда.

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Судьбу матча решил быстрый гол Кривбасса, который так и остался единственным до конца матча. На шестой минуте Егор Твердохлиб замкнул головой подачу в штрафную от Дениса Кузика.

ФК Кривбасс
ФК Кривбасс

Во втором туре УПЛ Черноморец 10 августа должен сыграть дома с Зарей. Кривбасс ближайший матч проведет 8 августа в квалификации Лиги Европы с чешской Викторией Пльзень, после чего 11 августа в чемпионате встретится на выезде с Карпатами.

Статистика матча Кривбасс - Черноморец 1-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Черноморец 1:0

Гол: Твердохлиб, 6

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 23 - 6
Удары в створ: 4 - 0
Угловые: 6 - 2
Фолы: 13 - 10
Атаки: 68 - 127

Кривбасс: Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго - Вакулко (Бизимана, 83) - Д. Кузик (Соса, 69), Лунев (По, 68), Твердохлиб, Хомченовский (Микитишин, 46) - Принс (Кожушко, 75) .

Черноморец: Рудько - Бутко, Удод, Савченко, Ермаков - Шпорн, Арсич (Лотоцкий, 86), Васильев (Габелок, 73) - Янаков (Калин, 68), Хобленко, Попов (Пшеничнюк, 73).

Предупреждения: Твердохлиб, Кожушко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс черноморец чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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