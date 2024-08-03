Игрок Кривбасса стал автором первого гола в новом сезоне УПЛ

В субботу, 3 августа, стартовала украинская Премьер-лига сезона-2024/25.

Первый матч нового чемпионата завершился нулевой ничьей, которое свое противостояние завершили ровенский Верес и львовские Карпаты.

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А первый гол нового сезона УПЛ был забит уже во втором поединке игрового дня, в котором Кривбасс принимал на своем поле Черноморец, а его автором стал полузащитник криворожской команды Егор Твердохлиб.

Бронзовый призер чемпионата Украины прошлого сезона сумел выйти вперед в дебюте матча с одесситами. На шестой минуте Денис Кузик выполнил диагональную верховую передачу на дальнюю стойку, где Твердохлиб успешно переправил головой мяч в ворота.

После консультации с VAR главный арбитр гол засчитал.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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