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Верес - Карпаты 0:0: обзор матча и результат игры 03.08.2024

Ровенская и львовская команды не смогли порадовать забитыми мячами в стартовом матче чемпионата.
Сегодня, 17:34
Верес и Карпаты сыграли вничью / ФК Карпаты
Верес и Карпаты сыграли вничью / ФК Карпаты

В субботу, 3 августа, в Ровно на стадионе Авангард стартовала украинская Премьер-лига сезона-2024/25.

В первом поединке нового чемпионата местный Верес, который сохранил прописку в высшем дивизионе посредством переходных матчей, принимал львовские Карпаты, которые поднялись в УПЛ.

Команды в стартовой игре национального первенства не смогли отличиться результативными действиями, завершив матч нулевой ничьей.

Источник: ФК Карпаты

Последние минуты противостояния львовскому коллективу пришлось провели в меньшинстве после того, как за вторую желтую был удален Ян Костенко.

Во втором туре УПЛ Верес 9 августа примет на своем поле Динамо, а Карпаты 11 августа встретятся дома с Кривбассом.

Читай также: УПЛ: нулевая ничья Вереса и Карпат в стартовом матче, Кривбасс примет Черноморец

Статистика матча Верес - Карпаты 1-го тура чемпионата Украины

Верес - Карпаты 0:0

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 2 - 1
Фолы: 13 - 9
Атаки: 82 - 75

Верес: Кожухар - Протасевич (Годя, 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко - Дахновский (Гакман, 85), Клец (Кучеров, 66), Яго, Шарай, Степанюк - Мрвальевич (Гайдучик, 70).

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Сакив (Полегенько, 57) - Альварес (Клименко, 83, Шах, 90+1) - Пидлепенец (Занетти, 90+1), Чачуа, Кузык, Костенко - Игор (Сидун, 90+1).

Предупреждения: Шарай, Кучеров - Мирошниченко, Костенко, Альварес.

Удаление: Костенко, 89 (вторая желтая).

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