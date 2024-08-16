"Мощный соперник": Вернидуб - о решающем раунде отбора Лиги конференций

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мнением о сопернике в раунде плей-офф Лиги конференций, которым станет испанский Бетис.

Накануне криворожская команда во второй раз проиграла чешской Виктории Пльзень (1:2, 0:1) в отборе Лиги Европы и вылетела в турнир рангом ниже.

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"Где бы я ни работал, всегда попадаются такие соперники. Зависти у меня нет к такому. В Заре работал - то РБ Лейпциг, то Фейеноорд, то Легия в свои лучшие времена. Теперь Бетис.

Хороший и мощный соперник. Они играют в несколько иной футбол - контроль мяча, пас. Будет неплохая игра, я думаю интересная. Будем готовиться, а там посмотрим", - сказал Вернидуб в комментарии УПЛ ТБ.

Напомним, матчи Кривбасса с Бетисом в решающем раунде квалификации Лиги конференций состоятся 22 и 29 августа.

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