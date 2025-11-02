Манчестер Сити с дублем Холанда обыграл Борнмут

"Горожане" поднялись на вторую строчку в АПЛ.

В стартовые полчаса подопечные Хосепа Гвардиолы успели обменяться голами с "вишнями". Открыл счет после прохода с центра поля Холанд. Борнмут ответил после стандарта – Доннарумма выбил угловой прямо на Адамса.

Но радость гостей была недолгой. Манчестер Сити восстановил статус-кво еще до перерыва. Шерки отдал мяч Холанду, тот влетел в штрафную, отыграл голкипера и отправил сферу в уже пустые ворота.

Во втором тайме жирную точку поставил О'Райли. Молодой хавбек из пределов штрафной результативно завершил комбинацию с участием Фодена и Шерки. "Вишни" ни отыграться. ни сократить отставание не сумели.

Благодаря победе "горожане" вышли на 2-е место в Премьер-лиге. В активе Манчестер Сити 19 пунктов и шестиочковое отставание от лондонского Арсенала. Борнмут же – на 4-й строчке (18 баллов).

Статистика матча Манчестер Сити – Борнмут 10-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

Голы: Холанд, 17, 33, О'Райли, 60 – Адамс, 25

Ожидаемые голы (xG): 2.22 - 0.72

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 9 - 4

Фолы: 8 - 11

