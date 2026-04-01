Босния вырвала путевку на ЧМ у Италии в серии пенальти

"Скуадра адзурра" пропустит третий мундиаль подряд.
Сегодня, 00:39       Автор: Андрей Безуглый
Харис Табакович / Getty Images
Во вторник, 31 марта, Босния и Италия сошлись в финале отборочного турнира ЧМ-2026.

"Скуадра адзурра" сразу показала, что устала пропускать мундиали и открыла счет уже на 15-й минуте матча. Однако боснийцы также приехали за победой, и остаток тайма прошел под их диктовку.

А под конец тайма Бастони оставил Италию в меньшинстве и очень непростой ситуации. Очевидно, что в при таком раскладе во втором тайме вся игра была под контролем Боснии.

Коллектив Сергея Барбареза провел очень сильный матч и сумел перевести игру в экстратаймы после гола Табаковича на 79-й минуте.

В дополнительное время команды судьбу путевки не решили, и матч перешел в серию пенальти.

Пио Эспозито отправил мяч выше ворот, Брайан Кристанте в перекладину, а боснийцы нанесли четыре точных удара и поедут на мундиаль.

Босния - Италия 1:1 (по пен. 4:1)
Голы: Табакович, 79 - Кин, 15

