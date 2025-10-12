iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дания дома обыграла Грецию

Команда Брайана Римера вернула лидерство.
Вчера, 23:44       Автор: Антон Федорцив
Дания – Греция / Getty Images
Дания – Греция / Getty Images

Заявку на общий успех датчане сделали еще в первой половине. Открыли счет хозяева перед экватором тайма. Хойлунд отобрал мяч в чужой штрафной и пробил мимо Влаходимоса в дальний угол.

Далее сборная Дании оформила два гола перед перерывом. Сначала Андерсен головой замкнул навес Дамсгора с углового. А дальше последний перед воротами воспользовался передачей Фрогольдта после перехвата.

Греция отыграла один гол во второй 45-минутке. На финише результативной атаки Цолис метко пробил в касание после передачи Иоаннидиса. На большее эллины не замахнулись и проиграли.

Подопечные Брайана Римера восстановили лидерство в квартете C. Датчане набрали 10 очков и опережают сборную Шотландии по дополнительным показателям. Сборная Греции – только третья (3 пункта).

Статистика матча Дания – Греция 8-го тура квалификации к ЧМ-2026

Дания – Греция – 3:1
Голы: Хойлунд, 21, Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.70
Владение мячом: 47 % - 53 %
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 8 - 4
Угловые: 7 - 6
Фолы: 12 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Греции сборная Дании

Статьи по теме

Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме
Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию
Испания взяла первое место, одолев Данию, Швейцария и Сербия разошлись ничьей Испания взяла первое место, одолев Данию, Швейцария и Сербия разошлись ничьей
Голы Хаверца и Мусиалы вывели Германию в четвертьфинал Евро-2024 Голы Хаверца и Мусиалы вывели Германию в четвертьфинал Евро-2024

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:53
Хавбек сборной Польши забил Литве с углового
Формула 100:29
Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
ЧМ-202600:10
Отборочный турнир ЧМ-2026: Польша одолела Литву, Румыния дожала Австрию, Хорватия разгромила Гибралтар
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Дания дома обыграла Грецию
ЧМ-202623:20
Сборная Фарер обновила собственный рекорд побед
Другие22:47
Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4
Европа22:05
Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен
ЧМ-202621:36
"Нас это не тревожит": тренер Азербайджана замахнулся на победу над сборной Украины
ЧМ-202620:55
Нидерланды уверенно одолели Финляндию
Европа20:24
Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK