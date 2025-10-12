Дания дома обыграла Грецию

Заявку на общий успех датчане сделали еще в первой половине. Открыли счет хозяева перед экватором тайма. Хойлунд отобрал мяч в чужой штрафной и пробил мимо Влаходимоса в дальний угол.

Далее сборная Дании оформила два гола перед перерывом. Сначала Андерсен головой замкнул навес Дамсгора с углового. А дальше последний перед воротами воспользовался передачей Фрогольдта после перехвата.

Греция отыграла один гол во второй 45-минутке. На финише результативной атаки Цолис метко пробил в касание после передачи Иоаннидиса. На большее эллины не замахнулись и проиграли.

Подопечные Брайана Римера восстановили лидерство в квартете C. Датчане набрали 10 очков и опережают сборную Шотландии по дополнительным показателям. Сборная Греции – только третья (3 пункта).

Статистика матча Дания – Греция 8-го тура квалификации к ЧМ-2026

Дания – Греция – 3:1

Голы: Хойлунд, 21, Андерсен, 40, Дамсгор, 41 – Цолис, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.70

Владение мячом: 47 % - 53 %

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 7 - 6

Фолы: 12 - 14

