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Футбол

Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию

Соперники провели первые четвертьфинальные поединки Лиги наций.
Вчера, 23:56       Автор: Игорь Мищук
Германия обыграла Италию / Getty Images
Германия обыграла Италию / Getty Images

В четверг, 20 марта, были сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги наций.

Сборная Италии принимала на своем поле Германию и не смогла удержать быстро добытое преимущество, потерпев поражение со счетом 1:2.

"Скуадра Адзурра" вышла вперед уже на девятой минуте встречи благодаря результативному удару Сандро Тонали, однако после перерыва Тим Кляйндинст восстановил равновесие. Волевую победу для немцев оформил Леон Горетцка, замкнув подачу с углового.

Статистика матча Италия - Германия 1/4 финала Лиги наций

Италия - Германия 1:2

Голы: Тонали, 9 - Кляйндинст, 49, Горетцка, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.11
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 6 - 8
Фолы: 14 - 20

Источник: Getty Images

Сборная Дании имела отличную возможность выйти вперед в противостоянии с Португалией в середине первого тайма, однако Кристиан Эриксен не реализовал пенальти. Тем не менее гол Расмуса Хойлунда обеспечил датчанам минимальное преимущество перед ответным матчем.

Статистика матча Дания - Португалия 1/4 финала Лиги наций

Дания - Португалия 1:0

Гол: Хойлунд, 78

На 24-й минуте Эриксен не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.78 - 0.51
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 9 - 2
Угловые: 7 - 6
Фолы: 5 - 9

Ответные матчи будут сыграны 23 марта.

Полуфинал Лиги наций между победителями этих противостояний состоится 4 июня.

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