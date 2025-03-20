Германия одержала волевую победу над Италией, Дания одолела Португалию
В четверг, 20 марта, были сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги наций.
Сборная Италии принимала на своем поле Германию и не смогла удержать быстро добытое преимущество, потерпев поражение со счетом 1:2.
"Скуадра Адзурра" вышла вперед уже на девятой минуте встречи благодаря результативному удару Сандро Тонали, однако после перерыва Тим Кляйндинст восстановил равновесие. Волевую победу для немцев оформил Леон Горетцка, замкнув подачу с углового.
Статистика матча Италия - Германия 1/4 финала Лиги наций
Италия - Германия 1:2
Голы: Тонали, 9 - Кляйндинст, 49, Горетцка, 76
Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.11
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 6 - 8
Фолы: 14 - 20
Сборная Дании имела отличную возможность выйти вперед в противостоянии с Португалией в середине первого тайма, однако Кристиан Эриксен не реализовал пенальти. Тем не менее гол Расмуса Хойлунда обеспечил датчанам минимальное преимущество перед ответным матчем.
Статистика матча Дания - Португалия 1/4 финала Лиги наций
Дания - Португалия 1:0
Гол: Хойлунд, 78
На 24-й минуте Эриксен не реализовал пенальти
Ожидаемые голы (xG): 2.78 - 0.51
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 9 - 2
Угловые: 7 - 6
Фолы: 5 - 9
Ответные матчи будут сыграны 23 марта.
Полуфинал Лиги наций между победителями этих противостояний состоится 4 июня.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!