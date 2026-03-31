Выбившая Украину Швеция прошла на мундиаль

Во вторник, 31 марта, состоялся финальный матч квалификационного турнира ЧМ-2026 между Швецией и Польшей.

В первые 20 минут команды никуда не торопились, пока Эланга после отличного паса не открыл счет в матче. Польша ответила сначала моментом Свидерски, а затем Залевски сравнял счет.

Однако еще до конца тайма шведы снова вышли вперед после стандарта и ушли на перерыв в статусе лидеров матча.

Но сразу после перерыва Польша снова сравняла счет, и второй тайм стал настоящей битвой за выход на чемпионат мира.

Поляки давили изо всех сил, но Швеции удавалось отразить все угрозы. А решающим стал очередной стандарт, после которого гол Виктора Дьекереша вывел Швецию на мундиаль.

Швеция - Польша 3:2

Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 - Залевски, 33, Свидерски, 55

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!