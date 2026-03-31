iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Выбившая Украину Швеция прошла на мундиаль

Виктор Дьокереш принес своей команде победу.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Швеции / Getty Images
Во вторник, 31 марта, состоялся финальный матч квалификационного турнира ЧМ-2026 между Швецией и Польшей.

В первые 20 минут команды никуда не торопились, пока Эланга после отличного паса не открыл счет в матче. Польша ответила сначала моментом Свидерски, а затем Залевски сравнял счет.

Однако еще до конца тайма шведы снова вышли вперед после стандарта и ушли на перерыв в статусе лидеров матча.

Но сразу после перерыва Польша снова сравняла счет, и второй тайм стал настоящей битвой за выход на чемпионат мира.

Поляки давили изо всех сил, но Швеции удавалось отразить все угрозы. А решающим стал очередной стандарт, после которого гол Виктора Дьекереша вывел Швецию на мундиаль.

Швеция - Польша 3:2
Голы: Эланга, 19, Лагербильке, 44, Дьокереш, 88 - Залевски, 33, Свидерски, 55

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
просмотров
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:48
Жеребьевка ЧМ-2026: оформились уже почти все группы
ЧМ-202600:43
Отборочный турнир ЧМ-2026: Босния, Швеция, Турция и Чехия прошли на мундиаль
ЧМ-202600:39
Босния вырвала путевку на ЧМ у Италии в серии пенальти
Европа00:19
Украина - Албания: видео обзор матча
Украина00:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
Вчера, 23:45
ЧМ-202623:45
Выбившая Украину Швеция прошла на мундиаль
Украина23:40
Украина одержала минимальную победу в спарринге с Албанией
Бокс23:18
"Его высказывания противоречат анонсу": Слова Мейвезера о статусе реванша с Пакьяо опровергли
Киберспорт22:50
NaVi начнут квалификацию BLAST Slam VII матчем против росиян
Европа22:30
Саудовский клуб интересуется лидером Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK