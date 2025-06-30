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Футбол

Обладатель Золотого мяча-2003 стал генменеджером родной сборной

Легендарный полузащитник будет работать на родине.
Сегодня, 10:53       Автор: Антон Федорцив
Павел Недвед / Getty Images
Павел Недвед / Getty Images

Обладатель Золотого мяча Павел Недвед вернулся в сборную Чехии в новом качестве. Теперь он будет генеральным менеджером национальной команды, сообщает официальный сайт ФА Чехии.

Функционер возглавил управленческий штаб первой и молодежной сборных. Помогать Недведу будет бывший хавбек донецкого Шахтера Томаш Хюбшман. Главной задачей легенды в должности будет возвращение Чехии на топ-уровень.

Недвед защищал цвета национальной команды в 1994-2006 гг. Он сыграл 91 матч в футболке сборной, в которых забил 18 мячей. На Евро-1996 будущий управленец дошел с Чехией до финала.

Напомним, нидерландец Дирк Куйт получил должность тренера на родине.

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