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Футбол

Легенда Ливерпуля получил должность на родине

Молодой тренер сменил прописку в пределах Бенилюкса.
Сегодня, 11:58       Автор: Антон Федорцив
Дирк Куйт / Getty Images
Дирк Куйт / Getty Images

Бывший нападающий английского Ливерпуля Дирк Куйт трудоустроился в Нидерландах. Он возглавил Дордрехт, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист во второй раз будет тренировать на родине. Ранее он начал роботу на взрослом уровне с Ден Хаага. В прошлом сезоне Куйт работал с бельгийским Беерсхотом, но не спас команду от вылета из Лиги Жупиле.

Кампанию 2025/26 Дордрехт начнет в Ээрсте Дивизе. "Барани головы" в этом году не смогли подняться в Эредивизи. В полуфинале плей-офф за повышение в классе они драматически уступили Виллему II.

Тем временем легенда Атлетика Икер Муниаин начал тренерскую карьеру в 32 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дирк Куйт Дордрехт

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