iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Атлетика стал главным тренером в 32 года

Обладатель Кубка Испании 2023/24 вернулся в Бильбао.
Сегодня, 10:49       Автор: Антон Федорцив
Икер Муниаин / Getty Images
Икер Муниаин / Getty Images

Бывший нападающий сборной Испании Икер Муниаин повесил бутсы на гвоздь. Он стал главным тренером Дерио из Бильбао, сообщает официальный X клуба.

Именитый баск на склоне карьеры выступал за аргентинский Сан-Лоренсо. Звездные годы Муниаин провел в родном Атлетике (560 матчей, 76 голов). На Сан-Мамесе он провел 15 сезонов и завоевал Кубок Испании 2024/25 и Суперкубок королевства-2021.

 

Грядущий сезон скромный Дерио начнет в Терсере КИФФ – пятом по рангу испанском дивизионе. Предыдущую кампанию команда завершила на 8-й строчке.

Напомним, итальянская Пиза сделала главным тренером Альберто Джилардино.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Икер Муниаин

Статьи по теме

Атлетик теряет Муниаина и Переса Атлетик теряет Муниаина и Переса
Динамо начало тренировочный сбор в Австрии Динамо начало тренировочный сбор в Австрии
Гран-при Австрии подписал самый длинный контракт в Формуле-1 Гран-при Австрии подписал самый длинный контракт в Формуле-1
Тудор составил список ненужных Ювентусу игроков Тудор составил список ненужных Ювентусу игроков

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Месси сыграет против ПСЖ, Бавария будет противостоять бразильцам на КЧМ-2025
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Украина12:59
Динамо начало тренировочный сбор в Австрии
Формула 112:55
Гран-при Австрии подписал самый длинный контракт в Формуле-1
Европа12:26
Тудор составил список ненужных Ювентусу игроков
Европа12:25
УЕФА назвал лучшего игрока молодежного Евро-2025
Европа11:58
Легенда Ливерпуля получил должность на родине
Европа11:27
Аллегри списал дюжину футболистов Милана
Бокс11:25
"Подерусь с кем угодно": Пол перечислил желаемых соперников после победы над Чавесом-младшим
Европа10:49
Легенда Атлетика стал главным тренером в 32 года
ММА10:33
Топурия стал чемпионом UFC в легком весе, уничтожив Оливейру
Другие страны10:10
"Нет бесславнее позиции в футболе": реакция сети на блеск и нищету Трубина против Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK