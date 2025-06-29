Легенда Атлетика стал главным тренером в 32 года

Бывший нападающий сборной Испании Икер Муниаин повесил бутсы на гвоздь. Он стал главным тренером Дерио из Бильбао, сообщает официальный X клуба.

Именитый баск на склоне карьеры выступал за аргентинский Сан-Лоренсо. Звездные годы Муниаин провел в родном Атлетике (560 матчей, 76 голов). На Сан-Мамесе он провел 15 сезонов и завоевал Кубок Испании 2024/25 и Суперкубок королевства-2021.

Грядущий сезон скромный Дерио начнет в Терсере КИФФ – пятом по рангу испанском дивизионе. Предыдущую кампанию команда завершила на 8-й строчке.

Напомним, итальянская Пиза сделала главным тренером Альберто Джилардино.

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