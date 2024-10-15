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"Все в наших руках в ноябре": Трубин подытожил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций

Голкипер оценил перспективы украинской национальной команды.
Сегодня, 15:02
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Анатолий Трубин высказался об октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций, в которых "сине-желтые" набрали первые очки в нынешнем розыгрыше турнира.

Украинская национальная команда, напомним, одержала победу 1:0 над Грузией и завершила вничью 1:1 поединок с Чехией.

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"Игра продолжается. Оставляем разочарование позади и будем работать.

Все в наших руках в ноябре", - написал Трубин в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

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