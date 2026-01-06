iSport.ua
Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026

Европейская сборная объявила вызванных.
Сегодня, 14:24       Автор: Антон Федорцив
Давид Пастрняк и Мартин Нечас / Getty Images
Давид Пастрняк и Мартин Нечас / Getty Images

Национальная команда Чехии обнародовала список участников Олимпиады. В заявку сборной попали 25 хоккеистов.

Тренерский штаб привлечет исполнителей из Старого света и из-за океана. Главными звездами команды будут нападающие Бостона Давид Пастрняк и Павел Заха, вингер Нью-Джерси Ондржей Палат и форвард Колорадо Мартин Нечас.

Заявка сборной Чехии на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Достал, Веймелка, Владарж

Защитники: Гудас, Кемпни, Шпачек, Гронек, Рутта, Тихачек, Шимек, Кундратек

Нападающие: Палат, Гертл, Нечас, Кубалик, Пастрняк, Заха, Флек, Червенка, Седлак, Кемпф, Каше, Факса, Томашек, Странски

На Олимпийских играх чешская сборная попала в квартет A. На групповом этапе команда встретится со сборными Канады, Франции и Швейцарии. Первый поединок – 12 февраля против канадцев.

К слову, ранее сборная Швеции обнародовала заявку на Олимпиаду-2026.

