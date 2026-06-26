Швеция не сумела прервать безпроигрышную серию Японии

В ночь на пятницу, 26 июня, сборные Японии и Швеции встретились в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.

Первый тайм выдался довольно жарким, так как обе команды играли за прямую путевку в плей-офф. Однако борьбы было намного больше, чем опасных моментов.

Разве что в самой концовке Накамура должен был забивать, если бы не отличный сейв Зеттерстрема.

А уже со стартом второго тайма японцы все же сумели открыть счет голом Маэды. Однако радость их продлилась недолго, так как уже через пару минут Эланга пушечным ударом сравнял счет.

Далее последовали еще полчаса плотной борьбы, а в концовке матча Швеция сделала последний рывок, однако Сузуки совершил пару фантастических сейвов и сохранил для Японии вторую строчку. Швеция имеет отличные шансы выйти с третьего места.

Статистика матча Япония - Швеция 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Япония - Швеция 1:1

Голы: Маэда, 39 - Эланга, 62

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 0.64

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 2 - 8

Фолы: 20 - 11

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