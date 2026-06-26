Австралия и Парагвай разошлись безголевой ничьей
В ночь на пятницу, 26 июня, сборные Парагвая и Австралии встретились в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.
Уже на старте поединка Австралия создала идеальній момент для Ирвина, но кипер каким-то чудом сумел спасти ворота.
Австралийцы продолжали удерживать инициативу, но и Парагвай находил моменты для контратак. Однако в первом тайме счет так и не был открыт.
Во втором тайме Парагвай сумел отнять инициативу у соперника, и следующие 45 минут прошли в довольно равной борьбе. Но снова без голов.
Таким образом Австралия вышла в плей-офф, а Парагвай имеет все шансы пройти дальше с третьего места.
Статистика матча Парагвай - Австралия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026
Парагвай - Австралия 0:0
Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 0.57
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 7 - 12
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 1 - 3
Фолы: 9 - 6
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