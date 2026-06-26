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Футбол

Австралия и Парагвай разошлись безголевой ничьей

Обе команды прошли в плей-офф.
Сегодня, 07:55       Автор: Андрей Безуглый
Парагвай - Австралия / Getty Images
Парагвай - Австралия / Getty Images

В ночь на пятницу, 26 июня, сборные Парагвая и Австралии встретились в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.

Уже на старте поединка Австралия создала идеальній момент для Ирвина, но кипер каким-то чудом сумел спасти ворота.

Австралийцы продолжали удерживать инициативу, но и Парагвай находил моменты для контратак. Однако в первом тайме счет так и не был открыт.

Во втором тайме Парагвай сумел отнять инициативу у соперника, и следующие 45 минут прошли в довольно равной борьбе. Но снова без голов.

Таким образом Австралия вышла в плей-офф, а Парагвай имеет все шансы пройти дальше с третьего места.

Статистика матча Парагвай - Австралия 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Парагвай - Австралия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 0.57
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 7 - 12
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 1 - 3
Фолы: 9 - 6

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