iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Турция добыла первую победу на ЧМ-2026 и вылетела с турнира

Подопечные Монтеллы сумели обыграть США.
Сегодня, 08:15       Автор: Андрей Безуглый
Турция - США / Getty Images
Турция - США / Getty Images

В ночь на пятницу, 26 июня, сборные Турции и США встретились в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.

Турция стала главным неудачником турнира, проиграв оба матча, потому команде нужна была только победа. Но уже на старте поединка Трасти легко открыл счет.

Гюлер быстро сравнял счет, и игра стала очень жаркой. На 29-й минуте Маккензи вывел США вперед, но гол отменили из-за офсайда. А в ответной атаке турки вышли вперед после мяч Йилмаза.

Со стартом второго тайма счет снова стал равным. Берхалтер в одно касание отправил мяч в нижний угол ворот. Вскоре Пулишич имел несколько шансов вывести США вперед, но Чакир справился с опасностью.

А уже на последних минутах матча Айхан оказался в нужном месте, подхватил мяч и забил победный для Турции гол. Однако с учетом ничьей Австралии и Парагвая Турция осталась на последнем месте и покинула турнир. США же стали победителями группы D.

Статистика матча Турция - США 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Турция - США 3:2
Голы: Гюлер, 10, Йилмаз, 31, Айхан, 90+8 - Трасти, 3, Берхалтер, 49

Ожидаемые голы (xG): 3.20 - 2.01
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 9 - 18
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 2 - 9
Фолы: 13 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 команд Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 команд
ЧМ-2026: Анонс дня — Норвегия vs Франция, Уругвай vs Испания, Кабо-Верде vs Саудовская Аравия ЧМ-2026: Анонс дня — Норвегия vs Франция, Уругвай vs Испания, Кабо-Верде vs Саудовская Аравия
Гюлер установил новый рекорд сборной Турции Гюлер установил новый рекорд сборной Турции
ЧМ-2026: Нидерланды и США выиграли свои группы ЧМ-2026: Нидерланды и США выиграли свои группы

Видео

Роналду установил рекорд чемпионатов мира
Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии, Нидерланд и США
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Калинина вылетела с турнира в Истборне
просмотров

Последние новости

Футбол09:45
Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 команд
ЧМ-202609:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Норвегия vs Франция, Уругвай vs Испания, Кабо-Верде vs Саудовская Аравия
ЧМ-202608:58
Гюлер установил новый рекорд сборной Турции
ЧМ-202608:21
ЧМ-2026: Нидерланды и США выиграли свои группы
ЧМ-202608:15
Турция добыла первую победу на ЧМ-2026 и вылетела с турнира
ЧМ-202607:55
Австралия и Парагвай разошлись безголевой ничьей
ЧМ-202607:40
Швеция не сумела прервать безпроигрышную серию Японии
ЧМ-202607:22
Нидерланды легко разбили Тунис и выиграли группу F
ЧМ-202601:08
Эквадор одержал волевую победу над Германией, Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао
Европа00:32
Бавария согласовала трансфер игрока сборной Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK