Турция добыла первую победу на ЧМ-2026 и вылетела с турнира

В ночь на пятницу, 26 июня, сборные Турции и США встретились в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.

Турция стала главным неудачником турнира, проиграв оба матча, потому команде нужна была только победа. Но уже на старте поединка Трасти легко открыл счет.

Гюлер быстро сравнял счет, и игра стала очень жаркой. На 29-й минуте Маккензи вывел США вперед, но гол отменили из-за офсайда. А в ответной атаке турки вышли вперед после мяч Йилмаза.

Со стартом второго тайма счет снова стал равным. Берхалтер в одно касание отправил мяч в нижний угол ворот. Вскоре Пулишич имел несколько шансов вывести США вперед, но Чакир справился с опасностью.

А уже на последних минутах матча Айхан оказался в нужном месте, подхватил мяч и забил победный для Турции гол. Однако с учетом ничьей Австралии и Парагвая Турция осталась на последнем месте и покинула турнир. США же стали победителями группы D.

Статистика матча Турция - США 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Турция - США 3:2

Голы: Гюлер, 10, Йилмаз, 31, Айхан, 90+8 - Трасти, 3, Берхалтер, 49

Ожидаемые голы (xG): 3.20 - 2.01

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 9 - 18

Удары в створ: 3 - 7

Угловые: 2 - 9

Фолы: 13 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!