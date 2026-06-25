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ЧМ-2026: Анонс дня — Норвегия vs Франция, Уругвай vs Испания, Кабо-Верде vs Саудовская Аравия

Предлагаем вашему вниманию совместно с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 26 на 27 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.
Сегодня, 19:17       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Игровой день с 26 на 27 июня станет предпоследним на стадии группового этапа.

Среди прочего зрители смогут увидеть противостояние, возможно, двух лучших игроков своего поколения — Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, а также матч дебютанта чемпионатов мира, сборной Кабо-Верде, против Саудовской Аравии за возможность сыграть в плей-офф турнира.

Норвегия — Франция

26 июня | 22:00 | Джиллетт Стэдиум, Фоксборо, США.

Обе команды уже недосягаемы для своих соперников по группе благодаря двум победам в первых двух матчах и разыграют между собой первое место в квартете.

Лидер норвежцев Эрлинг Холанд уже поспешил снизить ожидания от своей сборной, заявив сразу после матча с Сенегалом, что, вероятно, Франция выиграет как эту встречу, так и чемпионат мира в целом.

На бумаге подопечные Дидье Дешама действительно являются фаворитами как этого противостояния, так и всего турнира. Однако Норвегию ещё до старта чемпионата относили к числу «тёмных лошадок», и первые два матча подтвердили, что не зря. Поэтому поединок наверняка получится очень интересным.

Интересный факт: Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе впервые встретятся друг с другом на уровне национальных сборных.

На сайте betking на победу Норвегии можно поставить с коэффициентом 5.00, тогда как победа Франции оценивается коэффициентом 1.62. Коэффициент на ничью — 4.50.

Сенегал — Ирак

26 июня | 22:00 | БМО Филд, Торонто, Канада.

Сенегал провёл великолепный первый тайм матча против Франции и хороший поединок против Норвегии, однако, к сожалению для африканской сборной, очков за красивую игру не дают, поэтому после двух туров у «львов Теранги» остаётся 0 очков.

Теоретические шансы на выход в 1/16 финала у команды сохраняются, однако для этого необходимо обыгрывать Ирак, который также проиграл оба своих матча.

Интересный факт: Сенегал может не выйти в плей-офф чемпионата мира в статусе финалиста Кубка африканских наций.

Эксперты betking считают фаворитом Сенегал, победа которого оценивается коэффициентом 1.22. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.66, победа Ирака оценивается коэффициентом 14.00.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия

27 июня | 03:00 | Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США.

Небольшое островное государство Кабо-Верде уже удивило всех ничьей с Испанией, а матчем против Уругвая лишь укрепило свои шансы на выход в плей-офф, также сыграв вничью.

Чтобы занять третье место, подопечным Бубишты достаточно не проиграть Саудовской Аравии. Однако трёх очков может оказаться недостаточно, чтобы попасть в восьмёрку лучших команд, занявших третьи места. В то же время победа может позволить выйти даже со второго места, если Уругвай не сможет обыграть Испанию.

Саудовскую Аравию, очевидно, устроит только победа. В таком случае, а также при условии, что Уругвай не выиграет свой матч, саудовцы также займут второе место. Если же Уругвай победит, то с четырьмя очками у Саудовской Аравии будут отличные шансы попасть в число восьми лучших команд, занявших третьи места.

Интересный факт: До начала турнира на голкипера Кабо-Верде Возинью были подписаны около 50 тысяч человек. Сейчас, после его невероятного выступления против Испании, число подписчиков превышает 16 миллионов.

В линии betking можно поставить на победу Кабо-Верде с коэффициентом 2.57, тогда как вероятность победы Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 2.80. Коэффициент на ничью — 3.40.

Уругвай — Испания

27 июня | 03:00 | Эстадио Акрон, Сапопан, Мексика.

Расклад перед этим матчем предельно прост: обеим командам нужна победа. Уругваю — чтобы гарантированно выйти в плей-офф, Испании — чтобы выйти в плей-офф именно с первого места в группе, поскольку при четырёх очках и победе над Саудовской Аравией ей уже не грозит последнее место.

Задача Уругвая осложняется тем, что команда Марсело Бьелсы по-прежнему не может рассчитывать на Рональда Араухо и Хорхиана де Арраскаэту.

Интересный факт: Уругвай и Испания встречались десять раз — пять побед Испании и пять ничьих.

По версии betking, Испания является фаворитом встречи: коэффициент на её победу составляет 1.48, тогда как победа Уругвая оценивается коэффициентом 8.00. Ничья — 4.20.

Египет — Иран

27 июня | 06:00 | Люмен Филд, Сиэтл, США.

После двух туров Египет неожиданно занимает первое место в группе с Ираном и Бельгией.

Подопечные Хоссама Хассана обыграли Новую Зеландию и сыграли вничью с Бельгией, что позволяет им не слишком переживать за исход заключительного матча.

Ирану же после двух ничьих подряд не помешала бы победа в последнем туре, чтобы выйти в плей-офф.

Интересный факт: Победа над Новой Зеландией в предыдущем туре стала первой для Египта на чемпионатах мира.

Эксперты betking считают фаворитом Египет, победа которого оценивается коэффициентом 2.45. На ничью можно поставить с коэффициентом 2.62, победа Ирана оценивается коэффициентом 4.00.

Новая Зеландия — Бельгия

27 июня | 06:00 | Би-Си Плэйс, Ванкувер, Канада.

Бельгия оказалась в очень непростом положении перед последним туром.

Не сумев выиграть ни одного матча в первых двух турах, подопечные Руди Гарсии рискуют второй чемпионат мира подряд не выйти в плей-офф. Бельгии необходимо как минимум не проиграть, чтобы сохранить шансы на выход, и победить, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.

Ситуацию осложняет красная карточка Натана Нгоя, который был основным центральным защитником в первых двух турах. Заменить молодого таланта из Лилля должен Артюр Теат.

На Новую Зеландию давление результата значительно меньше. Единственный представитель Океании на турнире сможет выйти в плей-офф только в случае победы в этом матче, однако до начала турнира никто этого от команды и не ожидал.

Интересный факт: Бельгия впервые в своей истории может два чемпионата мира подряд не выйти в плей-офф.

В линии betking можно поставить на победу Новой Зеландии с коэффициентом 18.00, тогда как вероятность победы Бельгии оценивается коэффициентом 1.15. Коэффициент на ничью — 8.50.

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