Клубный чемпионат мира может быть расширен до 48 команд

А также может быть увеличена европейская квота.

ФИФА может расширить клубный чемпионат мира, пишет The Guardian.

Ассоциация договорилась о сотрудничестве с European Football Clubs для организации КЧМ. EFC представляет 700 самых титулованных клубов Европы.

Следствием такого сотрудничества станет расширение турнира до 48 команд в 2029 году.

В прошлом году в турнире принимали участие 32 клуба, из которых лишь 12 были европейскими. Например, на турнир не позвали победителей АПЛ, Ла Лиги и Серии А - Ливерпуль, Барселону и Наполи.

EFC намерена продавить решение о расширении квоты для европейских клубов. Союз уверен, что это приведет к росту доходов и популярности турнира.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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