Арсенал пытался подписать лидера Ньюкасла

Арсенал пытается подписать Бруну Гимараэша, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, лондонский клуб уже отправил Ньюкаслу официальное предложение в размере 55 млн фунтов.

"Сороки" ответили отказом, однако признали, что могут рассмотреть более щедрое предложение.

При этом Ньюкасл хотел бы сохранить бразильца у себя, однако, если Арсенал сможет предложить большую сумму, Гимараэш может покинуть клуб.

Трансфермаркт оценивает 29-летнего бразильца в 70 млн евро.

Ранее также Арсенал выкупил арендованного защитника.

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