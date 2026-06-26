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Футбол

Эквадор вышел в плей-офф ЧМ впервые за 20 лет

В стране объявлен выходной.
Сегодня, 10:55       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Эквадора / Getty Images
Сборная Эквадора / Getty Images

Эквадор впервые за 20 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира.

В третьем туре группового этапа латиноамериканская сборная сенсационно обыграла Германию.

Это позволило Эквадору занять третью строчку в группе с четырьмя очками, что потенциально гарантирует команде проход в плей-офф.

В последний раз сборная выходила из группы в 2006 году. В связи с достижением команды президент Эквадора объявил в стране выходной день.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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