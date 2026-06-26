Чемпион Италии претендует на звезду Серии А

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Интер попробует оформить трансфер Нико Паса.
Сегодня, 14:55       Автор: Андрей Безуглый
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Интер может попробовать выкупить Нико Паса, пишет Sky Sport.

Напомним, что Реал выкупит аргентинца за 9 млн евро и сразу же выставит его на трансфер.

"Нерадзурри" готовы выложить за Паса солидную сумму, хотя и попытаются максимально скинуть цену.

Реал будет требовать 60-70 млн евро за хавбека, оценка Интера на текущий момент неизвестна. Однако в клубе убеждены, что покупка Паса - правильное вложение средств.

Ранее также сообщалось, что Арсенал пытается выкупить лидера Ньюкасла.

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