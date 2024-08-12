"Показали нашу волю к победе": Зеленский поздравил украинских олимпийцев с выступлением на Играх-2024

Президент обратился к спортсменам, которые представляли страну на главных соревнованиях четырехлетия.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с выступлением на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Глава страны отметил, что олимпийцы смогли продемонстрировать нашу волю к победе.

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"Наши олимпийцы - гордость Украины! Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк.

12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!" - написал Зеленский в Instagram.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с медальным зачетом Олимпийских игр-2024.

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