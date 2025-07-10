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Футбол

Бавария сделала запрос по хавбеку Лейпцига

Хави Симонс заинтересовал мюнхенцев.
Сегодня, 09:26       Автор: Андрей Безуглый
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Звезда РБ Лейпциг Хави Симонс заинтересовал Баварию, пишет The Athletic.

Этим летом мюнхенцы пытались найти себе вингера, однако после травмы Мусиалы планы клуба несколько изменились.

Бавария сделала официальный запрос по Хави Симонсу, который может сыграть практически на всех позициях в атаке и решить часть проблем Баварии.

Сам нидерландец хочет покинуть "быков", так как клуб не попал в Лигу чемпионов на предстоящий сезон.

Ранее, напомним, Лука Модрич провел последний матч за Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Хави Симонс

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