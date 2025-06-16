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Футбол

Саудовский клуб готов активировать отступные за одного из лучших бомбардиров Европы

Мойзе Кин вряд ли примет предложение.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Аль-Кадисия готовится оформить трансфер Мойзе Кина, пишет Corriere dello Sport.

Напомним, что форвард Фиорентины в прошедшем сезоне отличился 19 голами и привлек внимание грандов.

Саудовский клуб готов выиграть гонку за итальянца, активировав его отступные в размере 52 млн евро. Аль-Кадисия уже связалась с представителями игроками.

Сам же Кин предпочел бы остаться в Фиорентине. Нападающий считает, что еще один сезон на "фиалок" поможет ему попасть на ЧМ-2026.

Фиорентина же также хотела сохранить Кина и готовит для форварда новый контракт.

Ранее также другой итальянский клуб подписал известного вундеркинда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мойзе кин

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