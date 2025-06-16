Саудовский клуб готов активировать отступные за одного из лучших бомбардиров Европы
Мойзе Кин вряд ли примет предложение.
Аль-Кадисия готовится оформить трансфер Мойзе Кина, пишет Corriere dello Sport.
Напомним, что форвард Фиорентины в прошедшем сезоне отличился 19 голами и привлек внимание грандов.
Саудовский клуб готов выиграть гонку за итальянца, активировав его отступные в размере 52 млн евро. Аль-Кадисия уже связалась с представителями игроками.
Сам же Кин предпочел бы остаться в Фиорентине. Нападающий считает, что еще один сезон на "фиалок" поможет ему попасть на ЧМ-2026.
Фиорентина же также хотела сохранить Кина и готовит для форварда новый контракт.
Ранее также другой итальянский клуб подписал известного вундеркинда.
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