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Комо подписал "нового Модрича"

Некогда на хавбека претендовал донецкий Шахтер.
Сегодня, 16:14       Автор: Антон Федорцив
Мартин Батурина / Getty Images
Мартин Батурина / Getty Images

Итальянский Комо закрыл очередной трансфер межсезонья. Третьим подписанием "лариани" стал полузащитник сборной Хорватии Мартин Батурина, сообщает официальный сайт клуба.

Загребское Динамо выручило за свою звезду 17 млн ​​евро. Еще 5 миллионов хорватский гранд может получить в качестве бонусов. Балканец подписал контракт с Комо на 5 лет.

В прошлом сезоне Батурина провел 45 матчей во всех турнирах (6 голов, 12 ассистов). В рядах сборной Хорватии хавбек сыграл 12 поединков (1 мяч). В прошлом году им активно интересовался донецкий Шахтер.

Напомним, ранее Комо заблокировал переход Сеска Фабрегаса в миланский Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Загреб Комо Мартин БАтурина

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