Комо подписал "нового Модрича"

Итальянский Комо закрыл очередной трансфер межсезонья. Третьим подписанием "лариани" стал полузащитник сборной Хорватии Мартин Батурина, сообщает официальный сайт клуба.

Загребское Динамо выручило за свою звезду 17 млн ​​евро. Еще 5 миллионов хорватский гранд может получить в качестве бонусов. Балканец подписал контракт с Комо на 5 лет.

В прошлом сезоне Батурина провел 45 матчей во всех турнирах (6 голов, 12 ассистов). В рядах сборной Хорватии хавбек сыграл 12 поединков (1 мяч). В прошлом году им активно интересовался донецкий Шахтер.

Напомним, ранее Комо заблокировал переход Сеска Фабрегаса в миланский Интер.

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