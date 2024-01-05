Мандзий невероятно обидным образом упустил золото на Кубке наций по санному спорту

В немецком Винтербурге проходит третий этап Кубка наций по санному спорту.

Сегодня, 5 января, прошли соревнования среди мужчин на одноместных санках, в которых приняли участия три украинца: Андрей Мандзий, Антон Дукач и Даниил Марциновский. Каждый спортсмен провел по одному заезду.

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Лучший результат показал 35-летний Мандзий. После первой промежной отметки Андрей шел на 8-ой позиции, но в итоге смог улучшить результат, добыв серебро. Отметим, что опытный украинец уступил обладателю золотой медали Каспарсу Ринксу всего 0.001 секунды. Также стоит сказать, что для латыша это первое золото на этапах Кубка наций в карьере.

Что касается Дукача и Марциновского, то Антон хорошо стартовал и занимал промежуточное второе место, однако, в итоге опустился на пятую позицию, а Даниил занял 16-ю строчку.

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