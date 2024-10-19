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Защитник Манчестер Сити возобновил тренировки после травмы

Натан Аке вернулся в общую группу.
Сегодня, 16:39
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Натан Аке возобновил полноценный тренировочный процесс.

29-летний футболист вернулся к работе с командой после мышечной травмы, полученной еще в сентябре в матче Лиги наций за сборную Нидерландов против Германии (2:2).

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Как сообщает Фабрицио Романо, игрок полностью восстановился и вскоре сможет вернуться на поле.

В нынешнем сезоне Аке принял участие только в двух матчах, отыграв всего несколько минут, а в минувшей кампании защитник провел за Манчестер Сити 44 поединка во всех турнирах, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что звезда Манчестер Сити восстановился от травмы, пропустив почти месяц.

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