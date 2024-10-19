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Гвардиола намекнул на свой уход из Манчестер Сити

Испанец рассказал, от кого будет зависеть выбор следующего тренера.
Сегодня, 12:05
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего возможного ухода из клуба.

Специалист поделился мнением о своем возможном преемнике.

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"Если меня спросят, кто должен стать следующим тренером, то выскажу свое мнение, но это не моя работа. Решение остается за клубом. 

Я бы сказал, что новый спортивный директор должен сделать выбор с того момента, как меня уже не будет", - приводит слова тренера RMC Sport.

Действующий контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года. 

Ранее Эдерсон назвал причину, почему не покинул Манчестер Сити.

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