Гвардиола намекнул на свой уход из Манчестер Сити
Испанец рассказал, от кого будет зависеть выбор следующего тренера.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего возможного ухода из клуба.
Специалист поделился мнением о своем возможном преемнике.
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"Если меня спросят, кто должен стать следующим тренером, то выскажу свое мнение, но это не моя работа. Решение остается за клубом.
Я бы сказал, что новый спортивный директор должен сделать выбор с того момента, как меня уже не будет", - приводит слова тренера RMC Sport.
Действующий контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года.
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