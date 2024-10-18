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Гвардиола: В Ман Сити должны готовиться к моему уходу

Пеп не будет тренировать "горожан" всегда.
Сегодня, 20:35
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о своем будущем.

По словам специалиста, «горожане» должны готовиться к его уходу и он уверен, что они это делают.

"Не имеет значения, предлагала ли Англия мне стать их тренером.

У Ман Сити есть варианты на случай, когда Пеп уйдет. Рано или поздно это произойдет, и они должны готовиться. Это не будет неожиданностью. Я хочу быть действительно убежденным, что это лучшее для клуба.

Я не буду откладывать никакие действия, если буду думать, что это будет проблемой для клуба", - сказал Гвардиола.

Пеп также подтвердил, что однажды хочет попробовать себя на уровне сборных.

"Да, однажды я хотел бы тренировать национальную сборную в рамках своей карьеры", - признался испанец.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити определился с кандидатами на замену Гвардиолы.

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