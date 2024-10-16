Стало известно, кто может заменить Гвардиолу в Манчестер Сити
"Горожане" обратили свое внимание на тренера, который работает в Португалии.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может покинуть клуб.
Как сообщает Goal, английский клуб рассматривает наставника Спортинга Рубена Аморима в качестве замены.
Специалист прийдет в команду, если Гвардиола решит не продлевать свой контракт, который истекает летом 2025 года.
Отмечается, что испанец может покинуть клуб, ведь на Сити оказывается давление в виде 115 финансовых нарушенияй.
Ранее Эдерсон назвал причину, почему не покинул Манчестер Сити.
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