Стало известно, кто может заменить Гвардиолу в Манчестер Сити

"Горожане" обратили свое внимание на тренера, который работает в Португалии.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может покинуть клуб.

Как сообщает Goal, английский клуб рассматривает наставника Спортинга Рубена Аморима в качестве замены.

Специалист прийдет в команду, если Гвардиола решит не продлевать свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Отмечается, что испанец может покинуть клуб, ведь на Сити оказывается давление в виде 115 финансовых нарушенияй.

Ранее Эдерсон назвал причину, почему не покинул Манчестер Сити.

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