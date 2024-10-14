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Эдерсон назвал причину, почему не покинул Манчестер Сити

Бразилец мог оказаться в команде с Роналду.
Сегодня, 13:17
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон признался, что он хотел покинуть команду этим летом.

По словам бразильца, он остался в команде после разговора с Хосепом Гвардиолой.

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"У меня на столе лежало предложение, в котором были очень привлекательные условия. Мы очень много разговаривали с Гвардиолой и одна из таких встреч была действительно особенной.

Он мне сказал о гарантиях, что мы будем и дальше успешными. Он верил и верит в свой процесс развития и эволюцию команды. Все этобыло важной причиной из-за чего я и остался в команде", - приводит слова вратаря Caughtoffside.

Во время летнего трансферного окна услугами Эдерсона интересовался Ан-Наср из Саудовской Аравии.

Ранее Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов.

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