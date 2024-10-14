Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Легендарный испанец вспомнил свое прошлое.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу Лиги чемпионов.
Специалист рассказал, что не хотел бы играть против Барселоны.
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"С какой командой мне бы не хотелось встретиться? Хороший вопрос.
Наверное, с Барселоной, потому что у меня огромная привязанность к этому клубу", - сказал Гвардиола в интервью на ТВ-шоу Che Tempo Che Fa.
Контракт Гвардиолы с Манчестер Сити истекает летом 2025 года.
Ранее испанец назвал сильнейшего футболиста всех времен.
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