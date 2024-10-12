Манчестер Сити определился с потенциальными заменами Гвардиоле

Английский Манчестер Сити определился с потенциальными преемниками Пепа Гвардиолы.

Как сообщает The Telegraph, приоритетными вариантами для «горожан» являются соотечественник Гвардиолы Хаби Алонсо, который сейчас тренирует Байер, и Рубен Аморим из Спортинга.

Также издание отмечает, что вариант того, что Пеп останется на своем посту не исключается, ведь он еще не дал окончательного ответа своим боссам относительно будущего, но, ожидается, что это произойдет до конца первой половины сезона.

Действующий контракт Гвардиолы с манкунианцами истекает летом следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим может стать преемником тен Гага в МЮ.

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