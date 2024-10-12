iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити определился с потенциальными заменами Гвардиоле

"Горожане" остановились на двух кандидатурах.
Сегодня, 20:33
Рубен Аморим и Пеп Гвардиола / Getty Images
Рубен Аморим и Пеп Гвардиола / Getty Images

Английский Манчестер Сити определился с потенциальными преемниками Пепа Гвардиолы.

Как сообщает The Telegraph, приоритетными вариантами для «горожан» являются соотечественник Гвардиолы Хаби Алонсо, который сейчас тренирует Байер, и Рубен Аморим из Спортинга.

Также издание отмечает, что вариант того, что Пеп останется на своем посту не исключается, ведь он еще не дал окончательного ответа своим боссам относительно будущего, но, ожидается, что это произойдет до конца первой половины сезона.

Действующий контракт Гвардиолы с манкунианцами истекает летом следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим может стать преемником тен Гага в МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хаби Алонсо Пеп Гвардиола Рубен Аморим

Статьи по теме

Фернандеш одобряет: тренер Спортинга - один из кандидатов на место тен Хага в Манчестер Юнайтед Фернандеш одобряет: тренер Спортинга - один из кандидатов на место тен Хага в Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии
Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити контракт экс-одноклубника Цыганкова Боруссия Д выкупила у Манчестер Сити контракт экс-одноклубника Цыганкова
Клуб Роналду готов подписать звезду Ман Сити, предложив невероятную зарплату Клуб Роналду готов подписать звезду Ман Сити, предложив невероятную зарплату
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Испании, Португалии, поединок Украины в отборе на Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Лига наций23:52
Лига наций-2024/25: Хорватия одолела Шотландию, Португалия справилась с Польшей, а Испания - с Данией
Лига наций23:47
Очередной гол Роналду помог Португалии добыть выездную победу над Польшей
Лига наций23:30
Дебютант сборной Украины прокомментировал победу над Грузией
Бокс23:08
Неймар поучаствовал в битве взглядов двух топовых боксеров-средневесов
Европа22:59
Мбаппе хочет играть только в важнейших матчах сборной Франции
Европа22:40
Ливерпуль и Челси присматривают за талантливым вингером Боруссии Д
Бокс22:22
Два боксера выпали с ринга в андеркарде боя Бивол - Бетербиев
Другие страны22:02
Аль-Хиляль хочет заменить Неймара на Винисиуса
Европа21:36
Нападающий молодежной сборной Нидерландов осуществил мечту онкобольного ребенка благодаря знакомству со звездой Реала
Киберспорт21:11
NaVi совершили невероятный камбэк, с помощью которого прошли Heroic в полуфинале Iem Rio
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK