Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, кто для него является сильнейшим футболистом всех времен.

Испанский специалист достаточно ожидаемо остановил свой выбор на Лео Месси, которого он тренировал почти на старте его карьеры в Барселоне.

"Возможно, я проявляю неуважение к Марадоне, Пеле, понимаю. Но так сошлись звезды. Месси сильнейший футболист в истории. Я видел стабильность, которую Месси демонстрирует на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет. И я никогда больше ничего такого не видел. А за этим я наблюдал каждый день.

Нам повезло увидеть его, такое бывает раз в жизни, как в случае с Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом", - сказал Пеп в интервью на итальянском телевидении.

Ранее Гвардиола прокомментировал свое будущее на фоне слухов о сборной Англии.

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