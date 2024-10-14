iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории

Пеп расхвалил своего экс-подопечного.
Сегодня, 00:47
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, кто для него является сильнейшим футболистом всех времен.

Испанский специалист достаточно ожидаемо остановил свой выбор на Лео Месси, которого он тренировал почти на старте его карьеры в Барселоне.

"Возможно, я проявляю неуважение к Марадоне, Пеле, понимаю. Но так сошлись звезды. Месси сильнейший футболист в истории. Я видел стабильность, которую Месси демонстрирует на тренировках и каждые три дня в матчах на протяжении 15 лет. И я никогда больше ничего такого не видел. А за этим я наблюдал каждый день.

Нам повезло увидеть его, такое бывает раз в жизни, как в случае с Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом", - сказал Пеп в интервью на итальянском телевидении.

Ранее Гвардиола прокомментировал свое будущее на фоне слухов о сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Пеп Гвардиола

Статьи по теме

"Все может произойти": Гвардиола отреагировал на слухи о его назначении в сборную Англии "Все может произойти": Гвардиола отреагировал на слухи о его назначении в сборную Англии
Манчестер Сити определился с потенциальными заменами Гвардиоле Манчестер Сити определился с потенциальными заменами Гвардиоле
Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших Маскерано: Если бы Месси стал защитником, возможно, он был бы одним из лучших
"ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси "ПСЖ - это дерьмо": бельгийский футболист вспомнил об откровенном разговоре с Месси
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Финляндия - Англия, Австрия - Норвегия и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Гвардиола: Возможно, это неуважение к Пеле и Марадоне, но для меня Месси сильнейший футболист в истории
Европа00:46
Палмер - о переходе в Челси: Мне говорили не идти туда
Киберспорт00:25
Команда из Латинской Америки впервые в истории выиграла крупный турнир по Dota 2
Киберспорт00:08
NaVi победили в финале IEM Rio, совершив невероятный камбэк против Mouz на последней карте
Вчера, 23:57
Европа23:57
Карсли признал, что работа в сборной Англии ему пока что не по силам
Европа23:55
Один из лидеров сборной Украины пропустил тренировку перед Чехией
Лига наций23:40
Лига наций-2024/25: Армения Петракова уступила Северной Македонии, Австрия разгромила Норвегию
Формула 123:19
Руководитель Уильямс: В 2025 году придется пойти на компромисс
Европа23:17
"Все может произойти": Гвардиола отреагировал на слухи о его назначении в сборную Англии
Европа22:47
Милан нашел замену одному из своих лидеров в чемпионате Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK