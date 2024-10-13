"Все может произойти": Гвардиола отреагировал на слухи о его назначении в сборную Англии

Пеп еще не определился с будущим.

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался относительно слухов о его будущем.

По словам испанца, он не соглашался становиться тренером сборной Англии и еще не определился, где он будет летом 2025 года после того, как истечет его текущий контракт с «горожанами».

«Это неправда. Я не соглашался стать тренером сборной Англии. Я менеджер Манчестер Сити.

Я еще ничего не решил, все может произойти. Так что я не знаю», - цитирует слова Пепа Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что английская футбольная ассоциация ведет переговоры с экс-тренером Баварии.

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