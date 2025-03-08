Защитник Манчестер Сити рискует пропустить остаток сезона из-за перелома

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника команды Натана Аке, который получил перелом стопы.

30-летний нидерландский футболист травмировался в матче Кубка Англии против Плимута (3:1) и был заменен в перерыве. Позже игроку была сделана операция.

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По словам наставника "горожан", на восстановление защитнику потребуется длительный срок, из-за чего он сможет вернуться уже ближе к концу мая.

"Мне сказали, что он пропустит десять-одиннадцать недель. Когда вам делают операцию, это довольно серьезно. Это потому, что случилось что-то не то. Но важно, что она сделана. Он боролся с проблемами, но это случилось", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне Аке провел за Манчестер Сити во всех турнирах 18 матчей без результативных действий. Контракт нидерландца с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет продлить контракт с лидером.

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