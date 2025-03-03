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Таловеров раскрыл содержание разговора с Гвардиолой

Защитник сборной Украины пообщался с главным тренером Манчестер Сити после поединка Кубка Англии.
Сегодня, 11:28
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

24-летний Максим Таловеров поделился впечатлениями от противостояния с "горожанами". Украинец также рассказал детали диалога с Хосепом Гвардиолой, сообщает UkrFootball.

"Если коротко, то ему нравится, как защищается Плимут, как происходит перестройка в обороне. Все дисциплинировано и он это очень уважает.

Язык тела защитников, как мы поддерживаем друг друга, как взаимодействуем с полузащитниками и вратарем, все это хорошо настроено. Гвардиола также отметил, что смотрел игру с Ливерпулем и похвалил наши действия в ней. Он сделал выводы по этим двум играм.

Конечно, приятно, когда к тебе подходит один из величайших тренеров современности, хвалит защиту и говорит, что ему нравится. Это было неожиданно и приятно. Я даже представить не мог, что Пеп подойдет и скажет несколько приятных слов по поводу нашей команды", – заявил Таловеров.

К слову, накануне Фулхэм выбил МЮ из Кубка Англии в серии пенальти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Плимут Максим Таловеров

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