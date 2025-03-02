Фулхэм в серии пенальти выбил Манчестер Юнайтед из Кубка Англии

В воскресенье, 2 марта, Манчестер Юнайтед принимал дома Фулхэм в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

В течение всего первого тайма Манчестер Юнайтед преимуществнно оборонялся, однако атаки Фулхэма не достигали цели. Лишь под занавес тайма Келвин Бэйси отличился после подачи углового.

Во втором тайме преимущество было все так же за Фулхэмом, но на 71-й минуте Бруну Фернандеш сравнял счет. После забитого гола хозяева наконец переломили игру, заставив обороняться уже "дачников".

Однако командам так и не удалось отличиться еще раз, потому дело дошло до дополнительного времени. В течение следующих 30 минут Манчестер Юнайтед провел несколько очень опасных атах, несмотря на доминацию Фулхэма.

В итоге путевку в четвертьфинал команды разыграли между собой в серии пенальти. Бернд Лено справился с ударами Виктора Линделефа и Джошуа Зиркзе и вывел Фулхэм в четвертьфинал Кубка Англии.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1/8 финала Кубка Англии

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 (3:4 пен)

Голы: Фернандеш, 71 - Бэйси, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 0.85

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 9 - 5

Угловые: 5 - 8

Фолы: 10 - 13

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