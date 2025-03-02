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Футбол

Манчестер Сити хочет продлить контракт с лидером

Кевин де Брюйне может остаться в команде.
Сегодня, 18:37
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Манчестер Сити намерен предложить новое соглашение Кевину де Брюйне.

Как сообщает Mirror, Ман Сити предложит Кевину новый контракт. Договоренность должна быть действительной до 2026 года.

Также «горожане» хотят, чтобы де Брюйне пошел на значительное уменьшение зарплаты. Сейчас полузащитник получает 375 тысяч фунтов, а готовы предложить ему только 150 + бонусы.

Напомним, ранее сообщалось, что Ман Сити прошел Плимут Максима Таловерова в Кубке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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