Арсенал установил новый рекорд АПЛ по стандартам

Превзошли свое же достижение по голам с угловых.

Подопечные Микеля Артеты смогли одолеть Ньюкасл, единственный гол в матче Арсенал забил со стандарта.

Гол с углового стал для "канониров" 17-м в этом сезоне, тем самым они установили новый рекорд по количеству голов с угловых в течение одного сезона.

Ранее таким достижением могли похвастаться Олдхэм Атлетик в сезоне 1992/93, Вест Бромвич в сезоне 2016/17 и тот же Арсенал в сезоне 2023/24, однако они отмечались по 16 голов, но теперь "канониры" превзошли свой же рекорд, пишет Opta Analyst.

Напомним, что теперь команда Микеля Артеты снова заняла первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Манчестер Сити на три очка.

