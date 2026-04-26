Усик получил нового соперника для защиты пояса WBA

Миллер стал претендентом для украинского чемпиона или Гассиева.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Джаррелл Миллер / Getty Images
Джаррелл Миллер / Getty Images

Накануне в Лас-Вегасе прошёл бой между американцем Джарреллом Миллером и кубинцем Ленье Перо в элиминаторе WBA супертяжёлого веса.

В начале боя наблюдалась чрезвычайная активность кубинского боксёра, однако она очень быстро сошла на нет. Миллер начал боксировать агрессивнее и работать на опережение, помимо этого оба боксёра грешили тем, что теснили друг друга к канатам.

К последним раундам Джаррелл и Ленье ощущали усталость, и это вылилось на ринге. В результате победителя выбрали судьи, они единодушно отдали победу Миллеру - 117:111, 117:111 и 115:113. Таким образом, он нанёс первое поражение Перо в карьере.

Добавим, что теперь американец стал обязательным претендентом на титул, однако пока непонятен статус пояса: WBA Regular или WBA Super. Если первое - то он должен выйти против Мурата Гассиева, второе - против Александра Усика.

Ранее появилась информация о том, что Мейвезер объявил следующий бой. Флойд, следом за Усиком, он тоже сразится с легендой кикбоксинга.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Усик получил нового соперника для защиты пояса WBA
