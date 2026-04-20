"Впереди еще пять матчей": Тренер Арсенала оценил шансы на чемпионство

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Накануне "горожане" одержали победу со счетом 2:1 и приблизились к лидирующим "канонирам" на расстояние трех очков, имея игру в запасе.

"Есть несколько факторов. Есть элемент удачи - зайдет ли мяч в ворота или нет. Во втором эпизоде ​​был рикошет, и мяч отскочил в Холанда. Есть и индивидуальное мастерство - в такие моменты нужно быть хладнокровным, точным и безжалостным. Именно такими и нужно быть.

Вы могли увидеть в конце игры и с самого начала настроение команды. В некоторых моментах мы могли быть более собранными, но в целом мы вели игру так, как хотели, и имели большие шансы победить.

Мы были очень близки, но недостаточно, и теперь должны признать, что упустили возможность, большую возможность. Но впереди еще пять матчей. Нужно перезагрузиться и двигаться дальше, потому что по этой игре есть много позитива.

Мы очень много играем, фактически только мы постоянно играем и играем, и это тоже имеет значение. Но позитив в том, что мы увидели свой уровень и впереди еще пять игр. Мы будем сражаться до конца. Мы полностью верим, что можем сделать это. Мы снова показали, какой командой являемся. Все в наших руках, возможность еще есть", - приводит слова Артеты BBC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!