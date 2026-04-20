iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Впереди еще пять матчей": Тренер Арсенала оценил шансы на чемпионство

Микель Артета отреагировал на поражение от Манчестер Сити в ключевом поединке АПЛ.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Накануне "горожане" одержали победу со счетом 2:1 и приблизились к лидирующим "канонирам" на расстояние трех очков, имея игру в запасе.

"Есть несколько факторов. Есть элемент удачи - зайдет ли мяч в ворота или нет. Во втором эпизоде ​​был рикошет, и мяч отскочил в Холанда. Есть и индивидуальное мастерство - в такие моменты нужно быть хладнокровным, точным и безжалостным. Именно такими и нужно быть.

Вы могли увидеть в конце игры и с самого начала настроение команды. В некоторых моментах мы могли быть более собранными, но в целом мы вели игру так, как хотели, и имели большие шансы победить.

Мы были очень близки, но недостаточно, и теперь должны признать, что упустили возможность, большую возможность. Но впереди еще пять матчей. Нужно перезагрузиться и двигаться дальше, потому что по этой игре есть много позитива.

Мы очень много играем, фактически только мы постоянно играем и играем, и это тоже имеет значение. Но позитив в том, что мы увидели свой уровень и впереди еще пять игр. Мы будем сражаться до конца. Мы полностью верим, что можем сделать это. Мы снова показали, какой командой являемся. Все в наших руках, возможность еще есть", - приводит слова Артеты BBC.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье в УПЛ, матчи АПЛ и Серии А, финал Юношеской лиги УЕФА
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Александрия примет Верес, Шахтер встретится с Полесьем
просмотров

Последние новости

Украина12:30
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют против Полесья в матче УПЛ
НБА12:10
НБА объявила тройку кандидатов на звание MVP
Украина11:20
УПЛ: Александрия примет Верес, Шахтер встретится с Полесьем
Бокс10:59
Промоутер Джошуа подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Фьюри
Европа10:40
Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега
Европа09:59
"Впереди еще пять матчей": Тренер Арсенала оценил шансы на чемпионство
НБА09:35
Плей-офф НБА: Орландо, Оклахома и Сан-Антонио повели в своих сериях первого раунда
НБА09:25
Плей-офф НБА: Оклахома разгромила Финикс, Детройт уступил Орландо, Сан-Антонио обыграл Портленд
Украина09:20
Шахтер — Полесье: превью матча, который может повлиять на чемпионскую гонку
НХЛ08:50
Кубок Стэнли: Баффало, Монреаль, Колорадо и Вегас открыли счет в сериях первого раунда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK